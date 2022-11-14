قطة تخطف الأنظار خلال لقاء محمد بن زايد ومحمد بن راشد.. فما قصتها؟

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لفتت القطة ” المرموم” الأنظار، بعدما ظهرت تجلس بكل أريحية وسكينة في لقاء رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في استراحة المرموم بدبي.
وتعتبر المرموم، إحدى صغيرات القطة التي سقطت من شرفة إحدى البنايات في دبي، وذلك بعد تجمع 4 أشخاص أسفل البناية، قبل أن يمسكوا بقطعة قماش كبيرة التقطوا فيها القطة بدلاً من أن تسقط على الأرض، لينقذوها من الأذى في أغسطس 2021.
وكان محمد بن راشد، قد تفاعل مع مقطع الفيديو المتداول، لإنقاذ القطة من السقوط، وكافأ منقذوها بمبلغ 50 ألف درهم.
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Source akhbaar24
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