«واتساب» يرفع «القروبات» إلى 1024 عضواً

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رفع تطبيق التواصل الفوري (واتساب) أخيراً عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى المجموعات من 256 إلى 1024 مستخدماً، وهو أمر قد يكون مزعجاً خصوصاً من ناحية التنبيهات.

وقال موقع «WABetaInfo»، الذي يتابع أخبار «واتساب» أولاً بأول، إن التطبيق يختبر حالياً نسخة تجريبية يجري فيها إسكات التنبيهات في المجموعات التي يزيد عدد مستخدميها على 256 مستخدماً بشكل تلقائي، بمعنى أنها لن تظهر على شاشة هاتف المستخدم.

وتطال هذه الخدمة جميع المستخدمين، سواء أكانوا نشطين أم لا في المجموعات.

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Source almnatiq

