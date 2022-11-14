سبعة إرشادات من “شؤون الحرمين” عند هطول الأمطار بالمسجد الحرام

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أوصت رئاسة شؤون الحرمين المعتمرين والزوار بـ”سبعة إرشادات” للحرص على اتباعها عند هطول الأمطار على المسجد الحرام؛ حفاظًا على سلامتهم.

وبدأتها “الرئاسة” بتجنب النزول والطلوع مع المزلقانات والمنحدرات، والسير على المشايات البلاستيكية المانعة للانزلاق، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة وقت هطول الأمطار.

وأوصت بالحرص على حماية الأطفال من تجمعات المياه، أو التعرض المباشر لزخات المطر، ثم ضرورة التعاون مع فرق النظافة والتطهير والتجفيف، يليها سادسًا: الإبلاغ عن الملاحظات على الرقم الموحد “1966”، واغتنام وقت هطول المطر بالدعاء والصلاة والاستغفار.

وفي سياق متصل أوصى الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على تويتر، عند الخروج في الأجواء الممطرة، بعدة إرشادات هي: تجنب استخدام الجوال، وإغلاق جميع النوافذ واستخدام خاصية الهواء بالسيارة، وأيضًا استخدام مسّاحات الزجاج لتحسين الرؤية، وترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، ثم تجنب التنقل بين المسارات إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.

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Source almnatiq

