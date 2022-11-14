سحب رعدية ممطرة على محافظتي العلا وخيبر

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المناطق_ المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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Source almnatiq

