“الأرصاد” ينبه 6 مناطق: أمطار غزيرة وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

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المناطق_الرياض
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والحدود الشمالية والجوف والشرقية وتبوك وحائل.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الحدود الشمالية تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وحزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر وطريف حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الرياض ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعديد وسلوى وعردة والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق وخريص ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة تبوك ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.
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Source almnatiq
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