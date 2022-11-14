86 مليون استعراض للهوية الوطنية.. “توكلنا” يوضح إنجازاته في خدمة المستفيدين

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استعرض تطبيق توكلنا أبرز إنجازات خدمات المنصة في عدد من المجالات.

وأوضح أنه تم استعراض الهوية الوطنية أكثر من 86 مليون مرة، كما تم إصدار أكثر من 28 مليون تصريح للعمرة.

وقدم “توكلنا خدمات” أكثر من 16 مليون استعراض للنتائج الدراسية، بالإضافة إلى 6.8 مليون استعراض لتأمين المركبات.

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Source almnatiq

