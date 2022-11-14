“الكهرباء” تحدد اشتراطات تقديم طلب بتجزئة عداد الاستهلاك

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المناطق_الرياض

حددت الشركة السعودية للكهرباء، الاشتراطات الخاصة بتقديم طلب من المشترك بتجزئة عداد الاستهلاك.

وبيّنت الشركة، أن اشتراطات طلب تجزئة العداد تتضمن تقديم المشترك خطاباً أو رخصة البناء من (البلدية) موضحاً فيها عدد الوحدات المجزأة، وسداد آخر فاتورة للعداد.

ونوهت إلى أن الاشتراطات تشمل موافقة المالك في حال تم التقديم من قبل المُستأجر، مع تقديم طلب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.

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Source almnatiq

