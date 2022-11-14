شاطى الشقيق السياحي يشهد إقبالاً من المتنزهين خلال إجازة الأسبوع

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المناطق_واس

شهد شاطئ مركز الشقيق السياحي التابع لمحافظة الدرب خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي إقبالاً متزايدا ً للمتنزهين من داخل المنطقة وخارجها وذلك بالتزامن مع اعتدال الأجواء التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

ويبرز شاطئ الشقيق كواحد من أفضل المواقع السياحية في فصل الشتاء على مستوى منطقة جازان ما يتيح لأهالي المنطقة والمناطق الجبلية المجاورة فرصة الاستمتاع بجمال الشاطئ الذي يتسم بملاءمته للسباحة وصيد الأسماك والنزهات البحرية ، فضلا عن تنظيم العديد من المهرجانات والبرامج السياحية على امتداد الساحل الذي يبلغ نحو 30 كيلو متراً.

ووفقا ًلرئيس مركز الشقيق أكرم بن علي آل سالم ، فإن المركز يشهد نهضة تنموية في جميع مختلف المجالات تشمل جميع القرى والهجر التابعة للمركز , ِأسهمت في رفع المستوى التنموي لتلك القرى والهجر , ما أضاف مزيداً من النهضة التنموية والقيمة السياحية للمركز، فتوافرت المرافق التجارية والسكنية لاستيعاب الزوار والسياح على امتداد الطريق الدولي والطرق المؤدية إلى شاطئ البحر.

من جانبه أبرز رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر آل عطيف الخدمات البلدية والاستثمارية من خلال إيجاد المساحات المخصصة للعائلات بشاطئ الشقيق والحدائق العامة لقضاء أوقات متميزة والاستمتاع بالأجواء الجميلة، من خلال المرافق والجلسات التي تشتمل على مسطحات خضراء وألعاب أطفال تناسب مختلف الأعمار، ومقاعد جلوس وأكشاك ومطاعم ومقاهي متنوعة ، إلى جانب الجهود الميدانية المبذولة لتهيئة الشاطئ وتهيئة وصيانة المرافق العامة ونظافتها , وتكثيف الأعمال الرقابية على المنشآت التجارية للإسهام في رفع مستوى امتثال المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

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Source almnatiq

