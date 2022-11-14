︎ . المناطق_الجوف هطلت – اليوم – أمطار من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الجوف شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل وطبرجل وكلا من مركز صوير وطلعة عمار وزلوم وهديب والشويحطية وخوعاء والمرير وعذفاء وميقوع والعيساوية والشقيق والنبك أبو قصر وأبو عجرم .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر أمطار مصحوبة بزخات البرد على الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.