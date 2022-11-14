المسحل يكشف كواليس إبعاد فهد المولد عن قائمة المنتخب في مونديال قطر

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وصف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إجراء استبعاد لاعب المنتخب السعودي فهد المولد من القائمة المشاركة فى مونديال قطر بـ”المناسب”.

وكان المدرب الفرنسي رينارد، قرر استبعاد فهد المولد من تشكيلة بلاده “كإجراء احترازي” بسبب قضية منشطات، في حين ضم نواف العابد بدلًا منه، بحسب ما أعلن حساب المنتخب السعودي على موقع “تويتر”.

وقال رئيس الاتحاد السعودي فى تصريحات لصحيفة “الرياضية”، إنه لا يمكن الكشف عن مستجدات استئناف وكالة المنشطات الدولية “وادا” أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” نظرًا لأنها قضية منظورة وتخص اللاعب، واتحاد القدم ليس طرفًا في القضية، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا المولد بالقرار قبل إعلانه.

أوضح المسحل أن اتحاد كرة القدم د اتخذ القرار بناءً على توصية المحامي المختص، فيما تواصل محامي الاتحاد مع اللاعب في هذا الشأن.

فى شأن ذاته، استبعد مصدر قريب من فهد المولد لـ”الرياضية”صدور قرار إيقاف رسمي ضد اللاعب، مبينًا أنه لم تشكل لجنة تحكيم بعد للنظر في القضية، وقد تمتد المرافعات إلى فترة طويلة، إلا أن إجراء اتحاد القدم السعودي جاء احترازيًّا، لافتًا إلى عودة المولد لناديه الشباب من أجل التدريبات خلال 4 أيام.

ويذكر أن لجنة الرقابة على المنشطات السعودية أصدرت قرارًا يتضمن إيقاف لاعب نادي الشباب المولد لمدة 18 شهرًا، بدءًا من تاريخ 28 مارس الماضي، بعد ثبوت تناوله مادة فوروسيميد المحظورة في 21 فبراير 2022.

وبعد ذلك اتخذ مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بشأن الاستئناف المقدم من مهاجم فريق الاتحاد السابق، ضد عقوبة إيقافه، فقرر تخفيضها بحسب تقارير صحافية والسماح له بالمشاركة في المباريات بشكل رسمي، قبل أن تستأنف “وادا” هذا التخفيض أمام محكمة التحكيم.





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Source akhbaar24

