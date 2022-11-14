الأرصاد ينشر صورة التقطها الرادار توثق أمطارا غزيرة على هذه المناطق

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المناطق_متابعات

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، صورًا التقطها الرادار توضّح أن أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وشهد اليوم الأحد، جريانًا للسيول والأودية بمحافظات منطقة حائل، وسط تساقط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا عن تساقط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة في مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا غزيرة تؤدي إلى جريان السيول التي تستمر على حائل وهذه المناطق:

1 – منطقة عسير، وتشمل «أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب».

2 – منطقة جازان، وتشمل«الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، العيدابي، وفيفا، وهروب، وابوعريش، واحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة».

3 – منطقة مكة المكرمة وتشمل محافظات «أضم، والعرضيات، ومركز بني زيد بمحافظة الليث».

4 – منطقة الباحة وتشمل «العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة».

5 – منطقة تبوك، وتشمل «تيماء ومركز المعظم»، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية تستمر – بمشيئة الله – على هذه المناطق حتى الساعة الـ 9 مساءً.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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Source almnatiq

