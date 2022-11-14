وظائف إدارية وصحية بمدينة الملك سعود الطبية

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المناطق_الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض، عبر بوابتها الإلكترونية للتوظيف، توفر وظائف إدارية وصحية وطبية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

1- أخصائي قانون أول.

2- أخصائي قانون.

3- سكرتير طبي.

4- أخصائي تمريض.

5- صيدلي إكلينيكي.

6- ممرض طوارئ.

5- طبيب استشاري مساعد – أمراض كلى

نبذة عن سعود الطبية

تعد مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ.

وعلى مر السنين، شكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض. تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة.

تتمتع المدينة بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8،000 موظف. كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية هي: المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالإضافة إلى مركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط: ( هنا )

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Source almnatiq

