هل انتهي حلم المونديال؟.. إصابة خطيرة لـ “أمين حارث” مع مارسيليا

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تعرض لاعب وسط مارسيليا ومنتخب المغرب أمين حارث لإصابة تفيد تقارير صحفية بأنها خطيرة، وذلك خلال مباراة فريقه أمام موناكو مما يهدد مشاركته إلى حد بعيد مع أسطو الأطلس في مونديال قطر. كان اللاعب صاحب الـ 25 عاما تم اختياره من قبل المدرب وليد الركراكي ضمن قائمة المونديال المحدد له الإنطلاق يوم 20 نوفمبر الجاري إلا أن كل المؤشرات تقود إلى انتهاء حلمه بالمشاركة فى المونديال.

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