الفرق بينهما 67 عاماً.. صورتان للملك سلمان داخل قصر الحكم بالرياض

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الحكم الفرق بينهما 67 عاماً.

وعلقت الدارة على الصورتين اللتين حملتا تاريخي 1955 (وكان وقتها أميراً للرياض) و2022، قائلةً: “بين الأمس واليوم مجدٌ قائم وعمقٌ تاريخي يشهده قصر الحكم، وتحكيه لقطات الصور”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد زار مؤخراً منطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.





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Source akhbaar24

