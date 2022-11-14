رئيس أمن مونديال قطر يطالب بعدم رفع أعلام “قوس قزح”

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طالب رئيس الأمن والسلامة في مونديال قطر 2022، عبدالله الأنصاري، بعدم رفع أعلام تعبر عن أي حدث غير رياضي خلال منافسات كأس العالم، المقرر في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، وحتى 18 ديسمبر المقبل.
وقال عبدالله الأنصاري، إنه سيتم سحب أعلام قوس قزح، لحماية حامليها من أي اعتداءات، موضحا: “إذا رفع أحد المشجعين علم قوس قزح في الملعب وسُحب منه فلن يكون ذلك لأننا نريد الإساءة إليه، ولكن لحمايته إذا لم نفعل ذلك يمكن لمشاهد آخر أن يهاجمه”.
وأضاف: “كما تعلمون نحن لا نأخذ بالاعتبار الدين أو العرق، أو المثليين أو غيرهم أو أي شيئ من هذا القبيل، طالما أنهم يأتون لهذا الغرض”. مشيرا إلى أنه رغم تجريم العلاقات المثلية في دولة محافظة كقطر، إلا أن الجميه مرحب بهم للاستمتاع بكرة القدم في الحدث المونديالي المرتقب، مع الرفض للترويج العلني لحريات المثليين والمتحولين.
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Source akhbaar24
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