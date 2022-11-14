القنصلية السعودية في إسطنبول تهيب بالمواطنين لتوخي الحيطة والحذر

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المناطق_متابعات

أهابت قنصلية السعودية في إسطنبول بجميع المواطنين الموجودين في إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر، والتواصل معها في الحالات الطارئة من خلال قنوات التواصل الرسمية، وذلك حسبما ذكرت عبر حسابها الرسمي في “تويتر”.

يُذكر أن مدينة إسطنبول شهدت حادثًا إرهابيًّا مساء اليوم، وقال نائب الرئيس التركي إن “انتحارية” نفَّذت التفجير في شارع الاستقلال.

وصرح فؤاد أوقطاي إلى الصحفيين: “نعتبر أنه اعتداء إرهابي، نتج من قيام امرأة بتفجير قنبلة، وفق المعلومات الأولية”.

وأسفر الحادث عن سقوط 6 قتلى و58 جريحًا. وقال حاكم المدينة علي يرلي كايا على “تويتر”: إن الانفجار وقع في نحو الساعة الرابعة والثلث بالتوقيت المحلي (الـ1:20 بتوقيت غرينتش) في أحد شوارع التسوق في منطقة ميدان تقسيم.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وأدى إلى وفاة وجرح عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف السعودية مع جمهورية تركيا ضد هذا العمل الجبان. وقدمت الوزارة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.

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Source almnatiq

