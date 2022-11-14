“حساب المواطن” يوضح مصير استحقاق المستفيد إذا تحول من تابع إلى مستقل

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أكد برنامج “حساب المواطن”، أن الشخص المستفيد يتحول في حالة قبول طلبه كفرد مستقل إلى تابع “غير مؤهل” لدى رب الأسرة.

وأوضح البرنامج، أنه ستتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى من دون احتساب الشخص المستفيد، مبيناً أنه في حال انطبقت على المستفيد معايير الاستحقاق سيتم شموله في الدعم.

ولفت إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.



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Source akhbaar24

