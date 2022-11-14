تراجع القوى العاملة في صيد الأسماك - #عاجل

بلغ إنتاج 4 مشاريع سمكية مرخصة حتى نهاية العام الماضي 113.902 طن، لمشاريع استزراع الأحياء المائية في المياه الداخلية، وفي المياه البحرية، واستزراع الربيان في المياه الداخلية، والمياه البحرية، في وقت بلغ إجمالي أعداد مراكب صيد الأسماك في الخليج العربي والبحر الأحمر 10.764 العام الماضي، منها 2.133 مركب صيد تقليدي في الخليج العربي، و8.475 مركب صيد في البحر الأحمر.

وكشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه، انخفاض إجمالي القوى العاملة في صيد الأسماك، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة 30.019 مقارنة بعام 2020 الذي بلغ 30.257، وارتفع عدد الصيادين السعوديين إلى 3700 عامل مقارنة بـ3.697 عاملا في 2020، وبلغ إجمالي الصيادين 8746 صيادا، في وقت بلغ إجمالي عمال الصيد الأجانب 17.573 ألف عامل من 30.019 عامل صيد.

وبلغ إجمالي مشاريع الثروة السمكية المرخصة من الوزارة حتى نهاية العام الماضي 266 مشروعا، وبلغت الإنتاجية السنوية 113.902 طن، وتصدر مشروع استزراع الأحياء المائية في المياه الداخلية 252 مشروعا بنسبة إنتاج سنوي 27.705 أطنان، وحل استزراع الأحياء المائية والربيان في المياه البحرية ثانيا بـ7 مشاريع، وإنتاج 15.082 طنا للأحياء المائية، و71.115 طنا للربيان، وبلغت مشاريع وإنتاج استزراع الربيان في المياه الداخلية «صفر» مشروع وإنتاج.

كما بلغ الإنتاج المحلي للأسماك 98.983 طنا بنسبة اكتفاء 40%، وبلغ إنتاج الربيان المحلي 78.280 طنا، بنسبة اكتفاء 149%، فيما بلغ صافي إجمالي الواردات للأسماك 147.468 طنا، وبلغ المتاح للاستهلاك 246.451 طنا، وإجمالي واردات وصادرات الربيان 25.578، وبلغ المتاح للاستهلاك 52.702 طن.

المشاريع السمكية

113.9 طنا إنتاج المشاريع السمكية

10.764 أعداد مراكب الصيد

30.019 إجمالي القوى العاملة

8746 عامل صيد

3700 صياد سعودي

17.573 عامل صيد أجنبي

266 مشروعا سمكيا مرخصا

113.902 إنتاج سنوي

%40 اكتفاء من الأسماك

%149 اكتفاء من الربيان