شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يفتح قلبه لجماهير الأهلى ويكشف عن أفضل اللحظات له مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلى المصري، عن أفضل اللحظات التى مرت به فى تجربته داخل النادي القاهري، حيث أشار إلى أن نهائي دوري الأبطال أمام الزمالك الأفضل لجميع اللاعبين فى الجيل الحالي، خاصة أن البطولة كانت غائبة عن الفريق منذ أكثر من سبع أعوام قبل تحقيقها.

وأكد أنه على الرغم من عدم لحاقه بالمباراة لإصابته بفيروس كيرونا، إلا أنه كان حريصًا على مشاهدة المباراة فى المنزل، مشيرًا إلى أنه نسي تعرضه للفيروس اللعين بعد تحقيق الفوز، وشكر الله على ذلك كثيرًا، وواصل أنه بالطبع كان يتمني أن يتواجد مع الفريق فى هذه المباراة ولكنها إرادة الله وهو يؤمن بذلك.



أفضل مباريات ديانج مع الأهلى

وأضاف ديانج عبر تصريحاته مع موقع الفريق الرسمي أن أفضل مباراة له مع النادي الأهلى كانت أمام صن داوينز فى القاهرة بالدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2020،حيث أن المباراة كانت تمثل طابعًا خاصًا للجماهير، خاصة أنها جاءت بعد خسارة الفريق أمام الفريق الجنوب أفريقي بخماسية فى 2019.

وأشار إلى أن الأجواء كانت جنونية لدي الجماهير، والتى أثارت إعجاب بيتسو موسيماني مدرب صن دازينز فى ذلك التوقيت، والذي حرص على تصوير هذا المشهد الرائع للجماهير قبل إنطلاق المباراة.



ديانج يكشف عن أزمته مع أسرته

وحكي ديانج عن أحدي مواقفه الغريبة التى كانت ستمنعه من ممارسة كرة القدم، حيث أن والده كان يريده أن يهتم بدراسته ويترك كرة القدم نهائيًا، ولكنه لم يتمكن من ذلك الأمر، حتى عقد إتفاق مع والده فى سن التاسعة إذا ما تجاوز إمتحاناته الدراسية فسيمارس كرة القدم، الشئ الذي نجح فيه وتحقق له فى النهاية.