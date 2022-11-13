شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يعلن إصابة نجمه بالرباط الصليبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي التعاون السعودي، عن تعرض نجم الفريق إلى الإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي، بعدما خضع للفحوصات التي أثبتت إصابته.

راكان الطليخي يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي

وكشف نادي التعاون، مساء اليوم الأحد، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها راكان الطليخي لاعب وسط الفريق، بعد إصابته مؤخرًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب راكان الطليخي، أظهرت وجود قطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وأشار نادي التعاون، أن اللاعب الشاب سيحتاج لتدخل جراحي، مع تمنياتهم لراكان الطليخي بالشفاء العاجل والعودة سريعا للملاعب.

التعاون يوقع عقد احترافي جديد مع راكان الطليخي

وكانت إدارة التعاون، قد وقعت عقدًا احترافيًا مع اللاعب راكان الطليحي، خلال نوفمبر 2021 لمدة ثلاث سنوات مع أفضلية التجديد لمدة سنتين إضافيتين.