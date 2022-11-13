توزيع خرائط إرشادية لضيوف الرحمن

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وتخدم الخرائط الإرشادية في محتواها المصلين والمعتمرين، خلال إرشادهم لمواقع أداء الفرائض وغيرها من الخدمات بعدة لغات، تزامنا مع ما يشهده المسجد الحرام من كثافة هذه الفترة.من جهة ثانية، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توافر وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام، لموسم العمرة لعام 1444هـ.
حيث يبدأ التقديم اليوم وسيكون التقديم الكترونيا عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة، وذلك بالدخول على الرابط التالي:
( https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka )، وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيا.
شروط الوظائف
1 - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية
2 - الاستعداد للعمل في أي وقت
3 - ألا يكون على رأس عمل آخر
4 - أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته
5 ـ أن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة
6 - اجتياز المقابلة الشخصية
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