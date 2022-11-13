عودة سلمان الفرج.. مران الأخضر استعدادًا لودية كرواتيا (صور)

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دشن المنتخب الوطني اليوم الأحد في مدينة الرياض المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “استاد الأمير فيصل بن فهد” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين السرعات بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، شارك اللاعب “سلمان الفرج” في التدريبات الجماعية، ويواصل “الأخضر” يوم غدٍ الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة ظهرًا، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.





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Source akhbaar24

