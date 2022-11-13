3 معايير مهمة يجب مراعاتها عند شراء تليفزيون جديد

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نصائح مهمة أوردتها مجلة تكنولوجيا، ينبغي على المستخدم مراعاتها عند شراء تليفزيون جديد.

وذكرت مجلة “c’t” ألمانية، أنه ينبغي على المستخدم عند شراء تليفزيون جديد مراعاة بعض المعايير المهمة، أبرزها تقنية التليفزيون ودقة الوضوح ومسافة المشاهدة.

وأوضحت المجلة أن تقنية OLED تمتاز بالتباين العالي وقيمة اللون الأسود، غير أن أجهزة التليفزيون المزودة بهذه التقنية أغلى سعرا من الأجهزة المزودة بتقنية LCD، علما بأن كلتا التقنيتين تقدمان جودة جيدة.

وأشارت “c’t” إلى أنه لا يُنصح بشراء الأجهزة العاملة بدقة الوضوح 8K حاليا، لعدة أسباب تتمثل في التكلفة الباهظة وعدم وجود محتويات 8K، فضلا عن استهلاكها العالي للطاقة مقارنة بأجهزة التلفاز العاملة بدقة الوضوح 4K.

ولرؤية مريحة للعين، ينبغي الانتباه إلى مسافة المشاهدة المناسبة، والتي يمكن احتسابها من خلال المعادلة التالية: “قُطر الشاشة بالسنتيمتر × 5ر2”. كمثال: مسافة المشاهدة المناسبة مع شاشة قياس 55 بوصة تبلغ 50ر3 متر.

وبالنسبة لعشاق السينما المنزلية، ينبغي مراعاة أن يحتوي جهاز التليفزيون على وضع “Filmmaker”، والذي يكفل صورة ذات جودة عالية دون الحاجة إلى إجراء تحسينات يدوية.

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Source almnatiq

