︎ .





إسطنبول 19 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 13 نوفمبر 2022 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع اليوم بمنطقة تقسيم في مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا إلى ستة قتلى و 81 مصاباً.

وأشار نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في تصريح صحفي إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأنه من المرجح أن يكون هذا التفجير عملاً إرهابياً وقع نتيجة تفجير قنبلة من قبل امرأة.

وأكد أنه سيتم ملاحقة المتورطين بهذا العمل ومن يقف وراءهم.

//انتهى//

22:52ت م

0175 إسطنبول 19 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 13 نوفمبر 2022 م واسارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع اليوم بمنطقة تقسيم في مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا إلى ستة قتلى و 81 مصاباً.وأشار نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في تصريح صحفي إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأنه من المرجح أن يكون هذا التفجير عملاً إرهابياً وقع نتيجة تفجير قنبلة من قبل امرأة.وأكد أنه سيتم ملاحقة المتورطين بهذا العمل ومن يقف وراءهم.//انتهى//22:52ت م0175 www.spa.gov.sa/2400741 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير إسطنبول إلى ستة قتلى و81 مصاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.