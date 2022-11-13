جارناتشو ينقذ مانشستر يونايتد من السقوط فى فخ فولهام

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حقق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا على فولهام بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب كرافن كوتيدج في ختام منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك قبل توقف المسابقة بسبب انطلاق مونديال قطر.
سجل أهداف المباراة كل من الدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة 14، وبعدها تعادل دانييل جيمس في الدقيقة 61، قبل أن يقتنص الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو هدف الفوز في الدقيقة 93 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 26 فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فولهام عند 19 نقطة فى المركز التاسع.
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Source akhbaar24
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