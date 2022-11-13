رقم تاريخي لـ “الأخضر” في مونديال العالم

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حقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم، رقم قياسي جديد على غرار مشاركاته في كأس العالم، متفوقًا على جميع المنتخبات العربية التي سبق و مونديال الكبار، حيث تمكن الأخضر من تعزيز الرقم خلال النسخة الحالية.

المشاركات العربية

منتخبات عربية شاركت في كأس العالم، تعتبر السعودية هي أكثرها المنتخبات التي ظهرت في المونديال، بالتساوي مع تونس والمغرب بست مشاركات لكل منتخب، تليها الجزائر برصـيد 4 مرات ومصر 3 مرات.

المشاركة الأبرز، هناك ظهور مميز لـ “المنتخبات العربية”، حيث تمكن منتخبات المغرب نسخة 1986 من التأهل إلى الدور الثاني، وتليها السعودية نسخة 1994 تمكنت من تقديم بطولة مميزة والجزائر نسخة 2014.

أرقام قياسية مُميزة

ويوجد 13 منتخب إفريقي، منها 4 عرب ظهروا في المونديال، فيما يأتى أبرز منتخبات القارة السمراء مشاركة في البطولة منتخب الكاميرون برصيد 8 مرات، وكانت لمشاركة الأبرز لهم في 1990، ويليها السنغال في 2002 وغانا 2010.

وتمتلك المنتخبات العربية، تاريخ طويل مليء بالأرقام والتفاصيل في كأس العالم منذ ظهور مصر في نسخة إيطاليا 1934، حيث هُزمت أمام المجـر برباعيــة مــقابل هدفــين سجلهما عبد الرحمن فوزي أول لاعب مصري وعربي وإفريقي يحرز في المونديال.

الجابر أسطورة الأخضر

ويعد السعودي سامي الجابر والغاني أسامواه جيان يتصدران قائمتي هدافي العرب والأفارقة في كأس العالم، كأحد أبرز الانجازات التي قدمها أسطورة الكرة السعودية في مونديال الكبار، حيث سجل ثلاث مرات.

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Source almnatiq

