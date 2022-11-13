وفاة و5 محتجزين بالأمطار

وأنقذ الدفاع المدني في خيبر شخصًا احتجز داخل مركبة بوادي أبا النعم، وفي حائل تلقى الدفاع المدني بلاغًا عن 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة بوادي الحفنة، كما تلقت الإدارة بلاغًا عن غرق طفل في مستنقع مائي، تم إخراج جثته.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
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