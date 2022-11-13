مسح إلكتروني لمطالب أهالي العقيق

تبدأ محافظة العقيق بمنطقة الباحة أعمال المسح الإلكتروني عن طريق تعبئة الاستبانة الإلكترونية للمواطنين بشكل مباشر من أجل استخلاص الآراء.

وتهدف أعمال هذا المسح الميداني إلى الحصول على آراء سكان وزوار المحافظة، وتساعد في التعرف على احتياجات الأهالي التي تغطي الجوانب الرئيسية على مستوى المحافظة وأحيائها.

وتتطلع المحافظة إلى تطوير الخدمات بناءً على نتائج هذا المسح، كما تدعم النتائج الإيجابية وتعمل على معالجة السلبي منها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وتشكلت الاستبانة من أربعة أقسام وهي:

01 المعلومات الديموغرافية

يقوم على دراسة علمية لخصائص السكان المتمثلة في الحجم والتوزيع والكثافة والحالات الاقتصادية والاجتماعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل، وغير ذلك.

02 المعلومات التجارية

يُقصد بالمعلومات التجارية مجموعة البيانات والأرقام والدلالات المؤكدة التي تتعلق بواقع تجاري معين، سواء كانت تلك المعلومات عامة أو خاصة.

03 المعلومات الزراعية

يُقصد بالمعلومات الزراعية مجموعة البيانات والأرقام والدلالات المؤكدة التي تتعلق بواقع زراعي معين، سواء كانت تلك المعلومات عامة أو خاصة.

04 جودة الحياة

يهتم الفصل الرابع بمدى رضاك عن محافظة العقيق كليًا بما فيها القطاع الحكومي والقطاع الخاص.