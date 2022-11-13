شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وكيل فهد المولد على إبعاده عن المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد جراح الظفيري وكيل أعمال اللاعب فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على قرار استبعاده من قائمة المنتخب السعودي، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم.

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية استبعاد فهد المولد لاعب الأخضر ونادي الشباب من القائمة الرسمية المشاركة في مونديال قطر 2022.

استبعاد فهد المولد من قائمة السعودية بسبب المنشطات

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي قائلًا: "بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية ال منظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الخاصة باللاعب فهد المولد وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية في اتحاد الكرة ومحامي الاتحاد تم اتخاذ إجراء احترازي من رينارد باستبعاد المولد من قائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم".

وقال جراح الظفيري وكيل أعمال اللاعب فهد المولد، في تصريحات لقنوات الكاس: "قرار استبعاد فهد المولد كان بمثابة الصدمة والمفاجأة بالنسبة لنا".

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك تقصيرًا من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم، في التعامل مع قضية المنشطات سواء من (وادا) أو محكمة (كاس)".

رد فعل فهد المولد بعد استبعاده

وتابع جراح الظفيري: "اللاعب فهد المولد مصدوم من القرار، لأن أي لاعب يتمنى المشاركة في كأس العالم، وليست لدينا تحركات معينة وسيعود اللاعب إلى ناديه الشباب، ونأمل بأن يشارك مع المنتخب السعودي في الاستحقاقات المقبلة".