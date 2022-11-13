اختتام مسابقة «درب الفنجال» في جازان

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وتهدف وزارة الثقافة من خلال مسابقة درب الفنجال إلى التعريف بطرق إعداد القهوة السعودية وتأهيل الكفاءات في تحضيرها وتعزيز دور ومهنة خبير القهوة. وحصل ربيع الشمراني على المركز الأول ومبلغ 60 ألف ريال، إضافة إلى اعتماد خلطته الخاصة للقهوة السعودية في بعض المقاهي، وحصل ماجد الشمري على المركز الثاني ومبلغ 30 ألف ريال، فيما حصلت أبرار الزهراني على المركز الثالث ومبلغ 10 آلاف ريال، إضافة إلى تقديم جوائز عينية لهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وزارة الثقافة المرحلة النهائية من مسابقة «درب الفنجال»، في قلعة الدوسرية بمدينة جازان، بعد تنافس 9 مرشحين تأهلوا من «مهرجان القهوة السعودية»، الذي نظمته هيئة فنون الطهي في ثلاث مدن في وقت سابق من أكتوبر، وهي: (الرياض، جدة، والظهران)، على جوائز المسابقة البالغة قيمتها الإجمالية 100 ألف ريال.وتهدف وزارة الثقافة من خلال مسابقة درب الفنجال إلى التعريف بطرق إعداد القهوة السعودية وتأهيل الكفاءات في تحضيرها وتعزيز دور ومهنة خبير القهوة. وحصل ربيع الشمراني على المركز الأول ومبلغ 60 ألف ريال، إضافة إلى اعتماد خلطته الخاصة للقهوة السعودية في بعض المقاهي، وحصل ماجد الشمري على المركز الثاني ومبلغ 30 ألف ريال، فيما حصلت أبرار الزهراني على المركز الثالث ومبلغ 10 آلاف ريال، إضافة إلى تقديم جوائز عينية لهم.

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