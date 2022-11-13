«قافلة نخيل الأحساء» تحط رحالها في الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطت قافلة النخيل رحالها في محافظة الطائف أولى محطاتها الأربع وهي: الطائف ومكة المكرمة وأبها وجيزان، بتنسيق من أكاديمية الشعر العربي، وبدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وتضم القافلة عددا من شعراء محافظة الأحساء، وهم: عبدالله الخضير، جاسم عساكر، جاسم الصحيح، حوراء الهميلي، عبداللطيف بن يوسف، تهاني الصبيح، وناجي حرابة، حيث تسلط الضوء على تجاربهم الشعرية والنثرية، إلى جانب أهداف أخرى منها: تعزيز الثقافة الأدبية في المجتمع، وجعل الأدب جزءا ومصدرا رئيسا للمعرفة.

يذكر أن قافلة النخيل انطلقت من محافظة الأحساء لإحياء أمسيات شعرية في مدن الطائف ومكة المكرمة وأبها وجيزان، خلال الفترة من 12 وحتى 18 نوفمبر.