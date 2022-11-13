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«قافلة نخيل الأحساء» تحط رحالها في الطائف

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- بواسطة أيمن الوشواش - حطت قافلة النخيل رحالها في محافظة الطائف أولى محطاتها الأربع وهي: الطائف ومكة المكرمة وأبها وجيزان، بتنسيق من أكاديمية الشعر العربي، وبدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وتضم القافلة عددا من شعراء محافظة الأحساء، وهم: عبدالله الخضير، جاسم عساكر، جاسم الصحيح، حوراء الهميلي، عبداللطيف بن يوسف، تهاني الصبيح، وناجي حرابة، حيث تسلط الضوء على تجاربهم الشعرية والنثرية، إلى جانب أهداف أخرى منها: تعزيز الثقافة الأدبية في المجتمع، وجعل الأدب جزءا ومصدرا رئيسا للمعرفة.

يذكر أن قافلة النخيل انطلقت من محافظة الأحساء لإحياء أمسيات شعرية في مدن الطائف ومكة المكرمة وأبها وجيزان، خلال الفترة من 12 وحتى 18 نوفمبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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