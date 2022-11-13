شكرا لقرائتكم خبر «قافلة نخيل الأحساء» تحط رحالها في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم القافلة عددا من شعراء محافظة الأحساء، وهم: عبدالله الخضير، جاسم عساكر، جاسم الصحيح، حوراء الهميلي، عبداللطيف بن يوسف، تهاني الصبيح، وناجي حرابة، حيث تسلط الضوء على تجاربهم الشعرية والنثرية، إلى جانب أهداف أخرى منها: تعزيز الثقافة الأدبية في المجتمع، وجعل الأدب جزءا ومصدرا رئيسا للمعرفة.يذكر أن قافلة النخيل انطلقت من محافظة الأحساء لإحياء أمسيات شعرية في مدن الطائف ومكة المكرمة وأبها وجيزان، خلال الفترة من 12 وحتى 18 نوفمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر «قافلة نخيل الأحساء» تحط رحالها في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.