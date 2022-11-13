دعم أندية الهواة بـ40 استوديو تلفزيونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل وجود 142 ناديا للهواة بالمناطق كافة، أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد البكر، أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الإذاعة والتلفزيون يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين لتعزيز قطاع الهوايات ودعم الهواة في المملكة.

وقال إن التعاون يأتي بهدف إتاحة الفرصة للهواة وأندية الهوايات للوصول إلى عدد كبير من المرافق والمعدات الإعلامية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى توفير دورات تدريبية إعلامية تخصصية متنوعة للهواة وأندية الهوايات، إذ ستتم إتاحة 40 استديو تلفزيونيا مجهزا للهواة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى توفير 1000 معدة إعلامية منوعة لهواة المجالات الإعلامية.

وبين أن برنامج جودة الحياة وهيئة الإذاعة والتلفزيون يسعيان للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطن والمقيم من خلال زيادة المشاركة المجتمعية ودعم قطاع الهوايات، وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية التي ستسهم في تفعيل المجتمع وتعزيز قطاعي الإعلام والهوايات في المملكة.

وتم تأسيس جمعية أندية الهواة (هاوي) ولائحتها الأساسية، وهو الكيان المسؤول عن إنشاء وتمكين أندية الهواة برئاسة مركز برنامج جودة الحياة، والجهة الإشرافية الفنية على الهوايات في المملكة. ويأتي اعتماد «هاوي»، أحد المخرجات المهمة لرؤية المملكة 2030 تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لقطاع الهوايات، حرصا على تحول المجتمع إلى مجتمع حيوي. وتم اعتماد جمعية «هاوي» برئاسة مركز برنامج جودة الحياة، بمشاركة جهات حكومية عدة، للعمل على تحسين جودة أنشطة الهوايات الرياضية والثقافية والترفيهية، وتوفير الدعم المالي اللازم لها.

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