الضغط العصبي يرفع مستوى السكر في الدم

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وتعد عملية التحكم في التوتر معقدة للغاية، وما يزيد من تعقيدها أن كل نوع من التوتر يمكنه التأثير على مستويات الجلوكوز في الدم بطريقة مختلفة، الأمر فردي ويختلف تماما من شخص لآخر.وفي استطلاع أجراه المركز السعودي لسلامة المرضى تبين أن 85% يعرفون أن الضغط العصبي يرفع نسبة السكر في الدم، بينما أكد 10% ممن استطلعت آراؤهم أن الضغط العصبي ليس له تأثير، بينما أشار 5% إلى أنهم لا يعرفون.
والسكر هو الوقود الذي يستخدمه الجسم للطاقة، وعندما لا يستطيع الجسم الاستفادة منه بسبب عدم استجابة الخلايا للأنسولين، فإن نسبة السكر في الدم تصبح أعلى من المستوى الطبيعي. وتتمثل خطورة ارتفاع السكر في الدم لوقت طويل في أنه يسبب ضررا للأوعية الدموية الصغيرة في العين والقلب إضافة للجهاز العصبي.
3 طرق لتقليل التوتر
- الاسترخاء خلال اللحظات العصيبة باستخدام تمارين التنفس العميق
- قيم جدولك اليومي لمعرفة كيفية إجراء تغييرات لتخفيف التوتر
- مارس الرياضة بانتظام وقم بتنزهات خارجية منتظمة في الطبيعة
أعراض التوتر للمصابين بالسكري
- الصداع
- الارتجاف
- التعرق
- نوبات الفزع
- انخفاض الدافع الجنسي
- زيادة الغضب
- تغير في الشهية
- انخفاض الإنتاجية
- تغيرات في السلوك
- عدم النوم أو الأرق
- البكاء أو تغيرات المزاج
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