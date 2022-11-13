9 محظورات مرورية قبل التجاوز على الطريق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل إجراء أي تجاوز على الطريق، أمامك 9 محظورات ينبغي أن تتعرف عليها قبل أن تقود مركبتك وتقرر أن تتجاوز.

ووضعت الإدارة العامة للمرور تلك المحظورات من أجل سلامة قائدي المركبات وعابري الطرق والعربات المجاورة.

من جهة ثانية دعت الإدارة قائدي المركبات إلى الوقوف بشكل صحيح عند إشارة المرور مما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وحركة المشاة، وعند الإشارات الضوئية يجب تجنب التجاوز لتغيير المسار، وإساءة استخدام منبه المركبة، وكذلك الوقوف على خطوط المشاة والوقوف بشكل عرضي.

وأعلنت وزارة الداخلية عن معاقبة كل من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها بغرامة مقدارها 20 ألف ريال.

ووفقا لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.

المحظورات التسعة

