9 محظورات مرورية قبل التجاوز على الطريق

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ووضعت الإدارة العامة للمرور تلك المحظورات من أجل سلامة قائدي المركبات وعابري الطرق والعربات المجاورة.من جهة ثانية دعت الإدارة قائدي المركبات إلى الوقوف بشكل صحيح عند إشارة المرور مما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وحركة المشاة، وعند الإشارات الضوئية يجب تجنب التجاوز لتغيير المسار، وإساءة استخدام منبه المركبة، وكذلك الوقوف على خطوط المشاة والوقوف بشكل عرضي.
وأعلنت وزارة الداخلية عن معاقبة كل من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها بغرامة مقدارها 20 ألف ريال.
ووفقا لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.
المحظورات التسعة
- إذا كانت الرؤية في الطريق غير واضحة
- إذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان
- إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها بدأت بالفعل في تجاوز مركبة أمامها
- في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والميادين والطرق الزلقة
- إذا شرعت المركبة التي خلفه فعلا في تجاوز مركبته
- في مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينها
- في التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الجسور وأماكن عبور المشاة
- في الأماكن التي يحظر فيها التجاوز وفقا لإجراءات التجاوز
- إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر من المركبة التي تريد التجاوز
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