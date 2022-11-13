ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز أمن واستقرار المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما.

واستعرضا خلال اتصال تلقاه ولي العهد أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار، وثمن ولي العهد ما أعرب عنه ماكرون من دعم فرنسا للأمن والاستقرار في المنطقة، ورفضها للتهديدات التي تخل باستقرار المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.