الشورى يحيل تقارير حكومية لجدول الأعمال

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وأقرت الهيئة العامة في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، إحالة التقارير المقدمة من لجان المجلس المتخصصة أمام المجلس، ومنها تقارير سنوية لعدد من الجهات والأجهزة الحكومية، وعدد من مشاريع الأنظمة، ومقترحات مقدمة وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى، ومذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات.يشار إلى أن نظام مجلس الشورى ينص في مادته الـ21 على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس ونائبه ومساعده ورؤساء لجان المجلس المتخصصة، وتختص الهيئة العامة وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس.
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