مباشرة 7800 حالة إسعافية بالشرقية خلال أكتوبر

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وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول إضافة إلى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.من جهة أخرى نفذت الأمانة، خلال الأيام العشرة الماضية، 1314 جولة رقابية على المنشآت والأسواق التجارية والأسواق الشعبية وحاضنات الأعمال بمدن ومحافظات المنطقة، نتج عنها تحرير 306 مخالفات عدم الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية.
وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت لضمان الالتزام بمتطلبات مزاولة الأنشطة التجارية وتطبيق الاشتراطات والتعليمات، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت.
أعلى ثلاث حالات باشرتها الفرق
2196 حالة (مريض عادي)
2091 حالة (مشاكل التنفس)
1321 حالة (تصادم مروري)
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