شكرا لقرائتكم خبر في غياب بوتين.. روسيا تدعو إلى التركيز على أزمة الغذاء العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الخارجية الروسية إنها ستدعو مجموعة العشرين إلى التركيز على أزمة الغذاء العالمية. وأضافت «سنبلغ مجموعة العشرين أن العقوبات الغربية سبب أزمة الغذاء». وأشارت إلى أنها ستدعو إلى تجنب الحديث عن الأمن والتركيز على الاقتصاد.

وتعتبر تصريحات وزارة الخارجية الروسية الأولى بعد أن كتبت صحيفة «Telegraph» أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وعد بانتقاد روسيا في اجتماع قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. ونقلت الصحيفة عن سوناك قوله «لن تعقد قمة مجموعة العشرين في نظام معتاد. سننتقد نظام بوتين وسنكشف عن ازدرائه العميق لشكل التعاون الدولي واحترام السيادة الذي تمثله المنتديات مثل مجموعة العشرين».

وقال مسؤولون إندونيسيون وروس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في منتجع جزيرة بالي الأسبوع المقبل. وأكد المسؤولون أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيمثل بوتين في القمة.

وأوضح جودي ماهاردي، المتحدث باسم وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي، «الرئيس الروسي من المقرر أن ينضم إلى أحد اجتماعات القمة عن بعد».

وبصفتها مضيفة لمجموعة العشرين، قاومت إندونيسيا ضغوطا من الدول الغربية وأوكرانيا لسحب دعوتها لبوتين وطرد روسيا من المجموعة بسبب الحرب في أوكرانيا، قائلة إنها لا تملك السلطة للقيام بذلك دون توافق بين الأعضاء.

وأكد متحدث باسم السفارة الروسية في إندونيسيا، أن بوتين لن يحضر القمة، لكنه لم يقدم مزيدا من التوضيح. وحاول الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو التوسط في الأزمة الجيوسياسية بين قوى مجموعة العشرين.