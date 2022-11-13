جمع 1.4 مليار دولار بصندوق الصحة لتجنب تكرار جائحة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمس عن تدشين صندوق عالمي للاستعداد لمواجهة الجوائح في المستقبل، محذرا من أن مبلغ الـ1.4 مليار دولار الذي تم جمعه حتى الآن ليس كافيا.

ويأتي تدشين الصندوق بعد اجتماع لوزارة الصحة والمالية بدول مجموعة العشرين «جي 20» في جزيرة بالي بإندونيسيا، وذلك قبل انعقاد قمة جي 20 التي تضم الاقتصاديات الرائدة في العالم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

قال ويدودو عبر تقنية الفيديو من كمبوديا، حيث يحضر قمة إقليمية «أتقدم بالشكر لجميع الدول المانحة من مجموعة جي 20 وخارجها والمؤسسات الخيرية على مساهمتها، ولكن المبلغ غير كاف».

وأضاف «أتمنى المزيد من الدعم من أجل هذا الصندوق» مشيرا إلى أمله أن يساعد الصندوق في تعزيز هيكل الصحة العالمي.

وتعهدت 20 دولة وثلاث مؤسسات خيرية بتقديم 4. 1 مليار دولار للصندوق، وفقا لما قاله المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية كونتا ويباوا داسا نوجراها.

وجمعت دول مجموعة العشرين 1.4 مليار دولار من أجل صندوق الصحة العالمية لمواجهة الجوائح للمساعدة في عدم تكرار وقوع جائحة كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 6.6 ملايين شخص وأضرت بالاقتصاد العالمي.

وقالت وزيرة المالية في إندونيسيا سري مولياني إندراواتي، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين «المبلغ الذي تم جمعه حتى الآن مجرد البداية».

وأضافت «المبلغ المطلوب يصل لنحو 31 مليار دولار، ولكن هذا لن يكون الأداة الوحيدة المتعلقة الاستعداد للنظام الصحي».

وبدأت دول مجموعة العشرين «جي 20» في إنشاء الصندوق العام الماضي برئاسة إيطاليا، وذلك في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدول للحصول على أموال كافية لمواجهة جائحة كورونا، في ظل وجود عجز يصل إلى 16 مليار دولار، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

عن صندوق الصحة

مساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل

مواجهة الجوائح في المستقبل

حصل على تعهدات من أكثر من 20 دولة

وعدت بدعمه منظمة بيل وميلندا جيتس ومنظمات أخرى

يتوقع الحصول على مزيد من التعهدات