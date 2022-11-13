شكرا لقرائتكم خبر قاموس G20.. من الشباب حتى المجتمع المدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تظهر مفردات عدة مترادفة مع اجتماع قمة الجي 20. «مكة» رصدت أهم هذه المصطلحات وبحثت عن أسهل تعريف لها. وتمثل مجموعة العشرين إجمالا نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم و80% من التجارة وثلثي السكان في العالم.

وتم تشكيل المجموعة عام 1999، ردا على سلسلة الأزمات المالية التي طالت آسيا في التسعينيات، كناد دولي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار بين البلدان الصناعية والناشئة اقتصاديا، وعقد أول اجتماع لها على مستوى زعماء الدول الأعضاء عام 2008.

G20 مجموعة العشرين

مجموعة العشرين من الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسة: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، الولايات المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

(GDP) إجمالي الناتج المحلي

القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، والتي تنتج في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

(ACWG) مجموعة عمل مكافحة الفساد

الهيئة التي تشترك في رئاستها إيطاليا وأستراليا، والمكلفة بالنهوض بجدول أعمال مجموعة العشرين لمكافحة الفساد.

APEC التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

منتدى يضم 21 دولة تطل على المحيط الهادئ، وتسعى لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ.

ASEAN رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)

منظمة اقتصادية تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا.

AU الاتحاد الأفريقي

منظمة دولية تتألف من 55 دولة أفريقية

DWG مجموعة العمل المعنية بالتنمية

الهيئة المكلفة بالنهوض بجدول أعمال تطوير مجموعة العشرين.

ESWG مجموعة عمل استدامة الطاقة

الهيئة المكلفة بالنهوض بجدول أعمال الطاقة في مجموعة العشرين.

EC المفوضية الأوروبية

وتضم 28 عضوا من 28 دولة، جميعهم ينتمون إلى الاتحاد الأوروبي.

EU الاتحاد الأوروبي

جمعية للدول الأوروبية مكونة من 28 دولة.

FSB مجلس الاستقرار المالي

جهة دولية تراقب وتقدم التوصيات بشأن النظام المالي العالمي، وتقوم بهذا الدور من خلال التنسيق بين عمل الهيئات المالية المحلية وهيئات وضع المعايير الدولية.

ILO منظمة العمل الدولية

منظمة تأسست في 1919 في سويسرا؛ جاءت كرد فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى، وتعتمد على ركيزة أساسية، وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة الاجتماعية.

IMF صندوق النقد الدولي

وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أنشئت للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي.

NEPAD الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا

وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي، والمهتمة بتنسيق وتنفيذ مشاريع التنمية الإقليمية والقارية ذات الأولوية لتعزيز التكامل الإقليمي نحو التنفيذ المتسارع لجدول أعمال 2063.

OECD منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش التبادلات التجارية.

Sherpa الشيربا

ممثل شخصي لرئيس دولة أو حكومة ما في أي قمة دولية، مثل الجي 20، حيث يوجد لكل دولة مشاركة من دول «إل جي 20» ممثل شيربا.

ويؤثر الشيربا بشكل كبير على الرغم من افتقاره لسلطة اتخاذ القرارات النهائية على أي اتفاقية.

المجموعات المشاركة

منظمات مدنية تمثل قطاعات مختلفة من مجتمع الدول الأعضاء، تعد كل مجموعة مشاركة مستقلة ويرأسها أحد أعضائها الوطنيين. توجد ثماني مجموعات، وهي الأعمال والعلوم والمدنية والشباب والعمل وخزائن التفكير والمرأة والمجتمع الحضري، وتعمل اجتماعاتهم على تطوير مجموعة من التوصيات السياسية ليتم تقديمها رسميا إلى مجموعة العشرين قبل انعقاد القمة.

B20 مجموعة الأعمال

تجمع كبار رجال الأعمال من جميع دول الجي 20 لإثبات دور القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسا للنمو القوي والمستدام والمتوازن، حيث توفر منصة مهمة لمجتمع الأعمال الدولي والمشاركة في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، كما أن أعضاء B20 غير دائمين ويحضرون من سنة لأخرى بناء على دعوة من رئاسة مجموعة العشرين.

C20 مجموعة المجتمع المدني

تمثل مجموعة C20 أو Civil 20 المجتمع المدني وتقدم وجهات نظره الوطنية والدولية لمجموعة الجي 20، وتتكون من 14 منظمة من المجتمع المدني تتلقى التوجيهات الاستراتيجية من اللجنة الاستشارية الدولية المكونة من 8 أعضاء مؤسسية من جميع أنحاء العالم.

S20 قمة العلوم

تمثل مجموعة S20 أو 20 Science تجمع أكثر من 200 عالم من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وتهتم بأمور العلوم والابتكار والتكنولوجيا. وهي واحدة من أصغر المجموعات المشاركة في قمة العشرين، ولديها أمانة دورية غير دائمة وتعمل كمنتدى وليس كمنظمة.

Y20 قمة الشباب

تتكون مجموعة 20 Youth من أكثر من 80 ممثلا للدول الأعضاء تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما لمناقشة التعليم وريادة الأعمال والمهارات المطلوبة للقرن الواحد والعشرين.

وهي المجموعة الرسمية لمشاركة الشباب، وهي مجموعة مستقلة وإحدى مجموعات التواصل الثماني الرسمية، التي تقودها منظمات المجتمع المدني في البلد المضيف، تحت مظلة مجموعة العشرين، وتعمل المجموعة على تطوير مهارات وشبكات المندوبين الحاضرين وتحديد أكثر التحديات والفرص الاقتصادية إلحاحاً التي تواجه الشباب اليوم. وتعد المجموعة منتدى لتطوير التعاون مع جيل المستقبل.

L20 قمة العمل

تتكون مجموعة Labor 20 من منظمات العمل من الاقتصاديات الأعضاء في مجموعة العشرين، وتتكون عادة من ممثلين من 14 دولة لمناقشة قضايا العمل والعمال، وعلى رأسها ضمان الحد الأدنى من الأجور وتعزيز الحقوق الأساسية وتعزيز أنظمة الاستثمار الاجتماعي العالمية والاستثمار فيها.

T20 قمة خزائن التفكير

مجموعة 20 Think، تتكون من مراكز الفكر ورؤساء المراكز من اقتصاديات الأعضاء في مجموعة العشرين، وتناقش الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة العالمية والتطلع لمستقبل خزائن تفكير مفتوحة ومستقلة.

وتعد المجموعة إحدى المجموعات المشاركة التي تسهم في مجموعة العشرين من خلال العمل بمثابة «بنك الأفكار» لمجموعة العشرين. وتلتزم المجموعة بتقديم توصيات السياسات العامة القائمة على البحوث إلى مجموعة العشرين، وتسهيل التفاعل بين مجموعة العشرين ومجتمع هيئات الفكر والدوائر البحثية، والتواصل مع الجمهور على نطاق أوسع حول القضايا ذات الأهمية العالمية.

W20 قمة المرأة

تهتم المجموعة Women20 بقضايا المرأة الاقتصادية، وتشمل العمل غير المأجور في جميع أنحاء العالم، وتعرض المرأة للخطر ومشاكل التمييز وعدم المساواة والبطالة وتقليص الفجوة في القوى العاملة بين الرجال والنساء.

تتكون مجموعة المرأة (W20) من شبكة من الممثلين للمنظمات النسائية غير الحكومية، والمجتمع المدني، ورائدات الأعمال، والشركات، ومراكز الفكر عبر الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

U20 ومجموعة المجتمع الحضري

هي إحدى مجموعات العمل التي تُمثل مبادرة دبلوماسية للمدينة تجمع مدناً من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى مدن مراقبة من الدول غير الأعضاء في مجموعة العشرين، لمناقشة وتشكيل موقف مشترك بشأن القضايا الحضرية المهمة.