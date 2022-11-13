رسالة دعم من “باهبري” للثنائي “المولد” و”العابد”

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وجه لاعب المنتخب الوطني هتان باهبري، رسالة دعم للثنائي فهد المولد ونواف العابد، بعد قرار مدرب الأخضر الفرنسي هيرفي رينارد، باستبعاد الأول واستدعاء الثاني للقائمة النهائية المشاركة في كأس العالم “قطر 2022”.

وقرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، “هيرفي رينارد”، استبعاد اللاعب “فهد المولد” واستدعاء “نواف العابد” بدلاً منه، في القائمة المشاركة في كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكتب هتان باهبري عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، في أعقاب قرار رينارد: “وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم.. الخيرة فيما اختاره الله، الله يعوض الكابتن فهد المولد، خبر محزن ولكن بإذن الله فهد أقوى، خيرة إن شاء الله يا أبو مساعد”.

ويحل الأخضر في المجموعة الثالثة بكأس العالم حيث يفتتح مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر قبل أن يواجه بولندا والمكسيك يومَيْ 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.



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Source akhbaar24

