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حائل 19 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 13 نوفمبر 2022 م واس
أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي 2022 م ، جناحًا تعريفيًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بالبرامج التمكينية التي يقدمها المكتب والخدمات التي تسهم في ضمان عيشٍ كريمٍ للفئات التي يشملها الضمان، إضافة إلى مساعدة من تنطبق عليهم الشروط بالتسجيل في نظام الضمان المطور وتزويد المستفيدين من الضمان القديم بآليات وطرق الانتقال إلى النظام الجديد .
ويقدم البرامج مجموعة من منسوبي إدارات الضمان الاجتماعي بالمنطقة بمتابعة من المدير العام لفرع الوزارة فريح بن محمد العياد .
// انتهـى /
17:03ت م
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www.spa.gov.sa/2400649
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Source spa.gov
كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / الموارد البشرية في حائل تعرّف زوار الرالي بالبرامج التمكينية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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