انفجار وسط إسطنبول يُسفر عن وقوع قتلى وجرحى

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وقع اليوم (الأحد)، انفجار ضخم وسط مدينة إسطنبول التركية؛ ما تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الانفجار الذي وقع ظهر اليوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى و11 جريحاً على الأقل.

وباشرت الجهات الأمنية التركية موقع الحادث ومنعت الدخول لشارع الاستقلال، كما دعت المواطنين لعدم مغادرة منازلهم والمحالّ.

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Source akhbaar24

