محافظ جدة يتوج الفائزين في ختام بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي

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برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، توج الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الخيل العربية الثالثة عشر، والتي أقيمت في مزرعة الصواري بجدة بمشاركة أهم المرابط السعودية والخليجية والعربية والعالمية لجمال الجواد العربي.

وبدأ الحفل بعرض خاص للخيول قدمه عدد من الفارسات، التي كرّمهم سموه عقب العرض، ثم بدأت التصفيات النهائية لاختيار الأبطال، حيث اختتمت باستلام الفائزين بالمراكز الأولى لجوائزهم من سموه، إضافة إلى تكريم حكام البطولة والرعاة، عقب ذلك، قُدّم لسموه درع البطولة الدولية.

وجاءت نتائج البطولة النهائية على النحو التالي:

في بطولة المهرات أعمار “سنة” جاءت المهرة ليالي السيد لمربط السيد في المركز الأول، فيما جاءت بطولة المهرات أعمار “2 – 3” سنوات بتحقيق المهرة دمشق السيد لمربط السيد المركز الأول.

وتوّجت بطولة الأفراس بالفرس هيفاء أد لعبدالعزيز إبراهيم البرغش في المركز الأول، كما حققت بطولة الأمهار أعمار “سنة” المهرة كارم الباهية لريان بن عبدالرحمن الصيقل بالمركز الأول.

وجاءت بطولة الأمهار أعمار “2 – 3” سنوات بالمهرة دي شجي لهجاس هجلان آل هجلان في المركز الأول، فيما توّج الفحل حاتم عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز في بطولة الفحول.



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Source akhbaar24

