مدرب أبها يمنح اللاعبين فترة حرة خلال معسكر مصر

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منح مدرب ابها رويل كومانس لاعبو الفريق فترة حرة عصر اليوم، على أن يكون التجمع مساءً في مقر المعسكر .
يفقد فريق أبها ثلاثة لاعبين بصفوفه خلال فترة التوقف الدولي وهم لاعب المنتخب الوطني رياض شراحيلي، حارس المرمى الكاميروني ديفيد إيباسي ولاعب الوسط التونسي سعد بقير بعد تواجدهم مع منتخباتهم.
ويخوض فريق أبها معسكرًا إعداديًا بمصر يستمر 22 يومًا، خلال فترة التوقف الجارية.
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Source akhbaar24
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