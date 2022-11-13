الكشف عن موقف سلمان الفرج من مواجهة الأرجنتين

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كشفت مصادر عن موقف قائد المنتخب الوطني السعودي ونادي الهلال، سلمان الفرج من المشاركة في مواجهة الأخضر والأرجنتين ضمن الجولة الأولى من كأس العالم.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن الفرج سيصبح جاهزًا لمواجهة الأرجنتين في افتتاح مباريات الأخضر في المحفل العالمي، الثلاثاء بعد المقبل، على ملعب لوسيل.

وكان الفرج قد تعرض للإصابة في مفصل الكتف خلال مواجهة الأخضر ضد أيسلندا الودية ضمن تحضيرات الفريق لنهائيات كأس العالم.



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Source akhbaar24

