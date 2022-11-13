“التراث” تنظم مسابقة معمارية عالمية لتأهيل قصور الملك عبدالعزيز التاريخية

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نظمت هيئة التراث، مسابقة معمارية عالمية لتأهيل قصور الدولة التاريخية في عهد الملك عبدالعزيز، والتي تشمل الدراسات والتصاميم والتوثيق والتأهيل والترميم والتشغيل؛ لقصر البديعة في الرياض، والقصر الملكي بالمعابدة “السقاف”، وقصر مشرف في الخرج.

وجاءت المسابقة لتعزز الممارسات المعمارية للمحافظة على مباني التراث العمراني ذات الأهمية التاريخية والمصنفة فئة (أ) في سجل التراث العمراني؛ وذلك وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً.

وتمثلت في 4 مراحل، هي: مرحلة البحث والتحضير وتتضمن الدراسات التاريخية والمرفوعات المساحية والتوثيق المعماري، ومرحلة اعتماد المتقدمين للمسابقة وتأهيل مشاركتهم وبناء المعايير اللازمة، ومرحلة تقديم التصاميم والأفكار الرئيسة واستعراضها، ومرحلة التقييم والتحكيم ورصد النتائج.

وعقدت ورشة عمل تحكيم المسابقة المعمارية لقصور الملك عبدالعزيز التاريخية، التي تنافس من خلالها ثلاثة مكاتب هندسية عالمية من قائمة ضمت 35 مكتباً مرشحاً، حيث جاء ترشيح المكاتب الفائزة من لجنة تحكيم معتمدة تضم خبراء محليين وعالميين.



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Source akhbaar24

