بنزيما يوجه رسالة غامضة لرونالدو بشأن الكرة الذهبية

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أكد الدولي الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، أنه لم يتلقى رسالة تهنئة من زميله السابق في النادي الملكي، ومهاجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2022 لأفضل لاعب في العالم.
ومنحت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قد منحت بنزيما، قبل 3 أسابيع جائزة الكرة الذهبية، بعد موسمه الماضي الرائع مع ريال مدريد؛ متفوقًا على السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ وروبرت ليفاندوفسكي نجم البايرن السابق وبرشلونة الحالي.
وقال بنزيما في تصريحات لبرنامج “Téléfoot” الفرنسي: “انا كنت دائمًا أؤمن بنفسي، كنت أعلم أن خلال مرحلة ما من خلال صفاتي وطموحاتي يُمكنني الفوز بالكرة الذهبية”.
وبسؤاله حول ما إذا كان تلقى رسالة تهنئة من رونالدو لتتويج بالكرة الذهبية، أجاب ضاحًا: “لم أحصل عليها بعد”،
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Source almnatiq
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