فهد المولد.. مسيرة من الانتصارات والانكسارات وحلم لم يكتمل في اللحظات الأخيرة

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جاء قرار المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، “إيرڤي رينارد”، ياستبعاد اللاعب “فهد المولد” واستدعاء “نواف العابد” بدلاً منه، في القائمة المشاركة في كأس العالم فيفا قطر 2022 بمثابة الصدمة والمفاجأة للاعب المخضرم الذي عاد مؤخرًا بعد أزمة المنشطات.

وأكد بيان للمنتخب السعودي أن قرار المدير الفني جاء احترازيا، وذلك بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة المنشطات الدولية في قضية “المولد”، وبعد مشاركة وجهات النظر القانونية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

المولد الذي انتقل لصفوف الشباب بداية الموسم الجاري بعد مسيرة حافلة من العطاء مع نادي الاتحاد والمنتخب الوطني السعودي من أجل بداية جديدة من التألق مع الأخضر في كأس العالم لم يحالفه التوفيق في الوصول إلى حلمه.

أزمة المنشطات

في مايو الماضي أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قرارًا بإيقاف لاعب نادي الاتحاد والمنتخب الوطني، فهد المولد، لمدة عام ونصف العام (18 شهرًا)، داخليًا وخارجيًا، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.

وأوضحت اللجنة أن المادة المحظورة (Furosemide) وهي من المجموعة ع 5 “مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة”، وهي مادة محظورة رياضيًا أثناء

وخارج المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “WADA”.



وأضافت اللجنة أن اللاعب قد تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع، التي عقدت بتاريخ 11 مايو الجاري، وتم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذ أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل.

وتابعت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، وقد أصدرت لجنة الاستماع القضايا المنشطات قرارها التالي:

1- إيقاف فهد المولد، عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة 18 شهرًا اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت (32-3-2022).

2- حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي.

حلم لم يكتمل

وفي أغسطس الماضي قام مركز التحكيم الرياضي السعودي بتخفيض عقوبة اللاعب وبات من حقه المشاركة رسميًا في المباريات.

المولد انضم لنادي الشباب عقب نهاية عقده مع الاتحاد وبدأ في خوض المبارات تدريجيا ليعيده إيرفي رينارد إلى حساباته.

وقرر رينارد استدعاء المولد في القائمة النهائية المستدعاة للمشاركة في مناسفات كأس العالم 2022 وتمثيل المنتخب الوطني السعودي.

الأمور كانت تسير بشكل جيد مع فهد المولد بشأن مشاركته مع المنتخب الوطني في كاس العالم، لكن القرار الأخير جاء ليعصف بطموحات صاحب المسيرة المميزة مع الكرة السعودية.

مسيرة المولد

تدرج فهد المولد في الفئات السنية بنادي الاتحاد، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012 ولعب مباراته الأولى وهو في عمر 17 عامًا.

المولد لعب في صفوف الاتحاد منذ 2012 حتى صيف 2022 وخرج فقط لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة لصفوف نادي ليفانتي الإسباني.

لعب فهد المولد مع نادي الاتحاد 208 مباريات ونجح في تسجيل 64 هدفًا وصنع 36 هدفًا بجميع المسابقات.

تجربة إسبانية

فيما لعب المولد بقميص ليفانتي الإسباني في الفترة من يناير 2018 حتى يونيو من العام ذاته وشارك في مباراتين ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

المستوى الدولي

وعلى المستوى الدولي لعب فهد المولد 57 مباراة بقميص المنتخب الوطني السعودي وسجل 13 هدفًا وصنع 5 آخرين.

وساهم المولد في تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018 بروسيا وشارك خلال 3 مباريات بالبطولة العالمية.

كما ساهم المولد في تأهل المنتخب الوطني السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ومن المتوقع ظهوره بقائمة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.



رسالة الوداع

وجه المولد، رسالة إلى جماهير فريقه السابق الاتحاد، وذلك بعد انضمامه الرسمي إلى صفوف فريق الشباب، لمدة 3 مواسم ابتداء من الموسم الجديد.

وقال المولد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لكل بداية نهاية.. ولكل نهاية حكاية ورواية.. ومابين البداية والنهاية فصول من العشق والفخر والهيام.. الليلة انتها عقدي مع النادي الذي عشقته وتشرفت بخدمته بكافة فئاته السنية.. الليلة انتها مشوار مع الاتحاد بشكل رسمي”.

وأوضح المولد: “انتها عقدي مع العميد كلاعب وستبقى مكانته في قلبي ما حييت، وستظل جماهير الاتحاد في قلبي وعلى رأسي وأمامي في جميع محطاتي وما تبقى من حياتي”.

وأضاف: “الليلة أتشرف بارتداء شعار ناد كبير وغالٍ أيضاً على قلبي، الليلة أنا ليث ضمن قائمة الليوث، أتشرف وأفخر بالذود عن شعاره، وأسأل الله أن أكون أهلاً لثقة إدارته وجماهيره الكبيرة.. دعواتكم”.

بداية جديدة

انضم المولد إلى صفوف فريق الشباب، لمدة 3 مواسم ابتداء من الموسم الجاري (2022_2023).

الشباب يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة جمعهم خلال 8 مباريات.

وشارك المولد مع الشباب خلال 5 مباريات وصنع هدفًا وحيدًا حتى الآن.

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Source akhbaar24

