أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس نادي الفروسية بالدمام

︎ . المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالدمام عبدالرحمن بن صالح العطيشان وأعضاء المجلس. وثمن سموه بما تقدمه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من اهتمام ورعاية ودعم لرياضة الفروسية في مختلف مناطق المملكة. بدوره قدم العطيشان لسمو أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن إنجازات النادي ومشروعاته المستقبلية، مشيداً بدعم سموه للنادي وأنشطته. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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